Les jeunes talents de Belgique s’affrontent dans cette première saison de The Voice Kids, dont le premier blind a été diffusé ce mardi sur la Une. Vitaa, Slimane et Matthew Irons ont retrouvé leur fauteuil de coach, impressionnés devant un casting épatant d’artistes en herbe.

The Voice Belgique se met en mode « kids ». Septante jeunes artistes ont été sélectionnés pour participer aux blinds, dont la première session a été diffusée ce mardi soir sur les ondes de la RTBF. Les candidats, âgés de huit à quatorze ans, n’espéraient qu’une chose : voir l’un des fauteuils rouges de Vitaa, Slimane et Matthew Irons se retourner durant leur prestation.

À la présentation, évidemment, on retrouve la souriante Maureen Louys. Elle est accompagnée cette année par Prezy, qui soutient et détend les enfants, juste avant de monter sur scène. Avec d’incroyables prestations, c’est aussi une très bonne ambiance qui règne sur le plateau de The Voice Belgique, grâce la bonne humeur et la complicité des trois coachs, au talent et à la spontanéité des kids.

Coups de cœur immédiats

Les 12 premiers talents ont été dévoilés lors de cette première émission. Pour la plupart d’entre eux, c’était la première fois qu’ils chantaient sur scène, devant un public et avec un orchestre live. C’est Emmanuelle qui a ouvert le bal, en reprenant le titre de Maëlle « Toutes les machines ont un cœur ». Premier énorme coup de cœur pour les trois coachs, qui se sont lancés dans une première battle pour convaincre la Louviéroise de dix ans de les rejoindre. C’est finalement avec Slimane qu’elle partira. « Je sens qu’on va avoir des talents de dingue !» a lancé l’artiste, juste avant l’entrée en scène du candidat suivant.

Et effectivement, les trois coachs ont été totalement bluffés par le talent de nos jeunes artistes ! Pour preuve : ils sont déjà cinq à avoir fait l’unanimité et à avoir vu les trois coachs se retourner : Emmanuelle, Etyan, Anouk, Jade et Félix.

D’autant que le talent de ces kids ne réside pas uniquement dans leur voix. Ils sont plusieurs à chanter accompagné de leur instrument, comme Anouck (14 ans, Wanze), qui a interprété tout en douceur et délicatesse « Remember us this way » de Lady Gaga en jouant du piano. Sa prestation a littéralement laissé Slimane sans voix et a charmé les trois coachs. Jade (14 ans, Braine l’Alleud ) a elle aussi déclenché trois buzzs, avec une reprise épatante et personnelle de « Riptide » de Vance Joy, interprété en jouant de son ukulélé. C’est finalement Matthew que les deux talents ont choisi.

Matthew démarre en force

À la fin de cette première session, la Team Matthew, qui a déjà emporté deux saisons, compte déjà cinq talents: Anouk et Jade, ainsi que l’envoûtant Etyan, la douce Zoé et Félix (13 ans, Mohiville), un jeune rockeur plein d’énergie, qui a retourné le plateau sur les guitares d’« American Idiot » de Green Day. Cela fait du chanteur de Puggy le grand gagnant des battles entre coachs. Au total, chacun emmènera 12 talents.

Zoé – Jean-Michel BylDe son côté, Vitaa démarre en douceur avec deux talents dans son équipe. Elle accompagnera Adriano (13 ans, Charleroi), jeune rappeur dont le rythme a convaincu la chanteuse, et Zuzanna (13 ans, Genval). Enfin, après Emmanuelle, Slimane a décroché deux talents pour le prix d’un en convainquant Léa et Noa, un duo de jumelles complices, de rejoindre son équipe.

Après les blinds, on retrouvera les enfants sélectionnés pour trois battles en trio avant la grande finale, le 25 février. Le grand vainqueur ne sera donc pas élu via un vote des téléspectateurs, mais bien par un vote du public présent sur le plateau. À la clef ? Une bourse scolaire et un contrat avec Universal.

Pour faire le plein de musique, de bonnes ondes, de surprises et d’émotions, l’émission est à découvrir ou redécouvrir sur RTBF Auvio.