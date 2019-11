The Voice Kids débarque en Belgique

La première édition de « The Voice Kids » Belgique arrivera début 2020 sur La Une. Septante artistes en herbe ont été sélectionnés pour participer aux blinds. Tous ne rêvent que d’une chose : voir les majestueux fauteuils rouges se retourner pour intégrer l’une des trois équipes, emmenées par Vitaa, Slimane et Matthew Irons.

Après huit saisons suivies par des milliers de téléspectateurs, The Voice Belgique se met en mode « kids ». Septante candidats, tous âgés de huit à quatorze ans, ont été retenus pour participer aux blinds, la première épreuve de ce concours de chant. Pour accompagner ces jeunes talents, on retrouve trois coachs bien connus et appréciés du public belge, puisqu’il s’agit de Vitaa, Slimane et Matthew Irons (Puggy). Chacun comptera 12 talents dans son équipe.

Pour animer l’aventure, on retrouvera bien entendu la pétillante Maureen Louys. Elle ne sera pas seule puisque les enfants pourront compter sur la présence de Prezy. Sa mission ? Détendre les enfants grâce à sa bonne humeur et à son humour. « On essaye de rigoler avec eux, de matérialiser leur stress », explique l’animateur. « Je parle avec leur stress, je négocie avec lui et lui demande de partir. Et ça marche ! »

Un format spécial Kids

Si le principe du jeu reste identique, la formule est sensiblement différente de celle de la version pour adultes, puisqu’elle est entièrement adaptée aux enfants et à leur bien-être.

Pas de « coach bloqué » ni de « talent volé » pour ce format spécial Kids. Les sessions sont calées sur les rythmes scolaires, enregistrées durant les vacances ou les week-ends. Le concours comptera aussi moins d’étapes, pour un total de huit émissions (quatre blinds, trois battles en trio et enfin la grande finale). Les artistes en herbe ne seront donc pas soumis à l’épreuve des live. Enfin, une psychologue accompagne les enfants tout au long de l’aventure, et une salle de repos hors caméra est à leur disposition.

Si le coaching sera sûrement moins technique qu’avec les adultes, les enfants bénéficieront de plus de répétitions pour être le plus à l’aise possible au moment de leur prestation. « Je pense que je vais être très étonnée. Les enfants apprennent très vite. Et avec le chant, s’ils ont l’envie et la passion, on n’est pas à l’abri de voir de très belles progressions », se réjouit Vitaa.

Des coachs enthousiastes et impressionnés

Du côté des coachs, on se réjouit de cette nouvelle expérience. « Avec les kids, ça enlève les côtés plus lourds de « carrière » ou de « dernière chance » que l’on peut avoir avec les adultes, pour revenir à l’essence même du jeu », souligne Matthew Irons. « Ils chantent, et il n’y a rien d’autre. Ça allège l’exercice, ça le rend plus fun et plus ludique ». Un avis partagé par Vitaa : « Humainement, il n’y a pas d’ego, pas de pression. Ils sont là pour s’amuser. Parfois ils sont déçus, mais dès qu’on leur parle, ils relativisent et passent à autre chose. C’est plus dynamique et énergique. Moi je m’éclate dans cette saison ! »

« Les téléspectateurs vont être surpris par le niveau et par l’ambiance en plateau »

« C’est un bel exercice, et c’est même important pour nous parce qu’il nous ramène à ce que l’on a été », ajoute Slimane. « Ça nous rappelle pourquoi on chante, et l’innocence que l’on avait à la base. Je pense que les téléspectateurs vont être surpris par le niveau et surtout par cette ambiance qu’il y a sur le plateau. » Il faut dire que cette atmosphère qui règne en plateau, c’est surtout aux coachs qu’on la doit. Les trois artistes connaissent désormais très bien l’émission et le public belge. Complices, le trio garantit une excellente ambiance sur le plateau.

Les coachs sont aussi unanimes sur un point : ils sont tous bluffés par le niveau de nos jeunes talents. « Honnêtement, j’appréhendais vachement de partager cette machine qu’est the Voice avec les enfants. Je me disais qu’ils ne seraient pas prêts. Mais j’ai pris une grosse claque sur le niveau ! » admet Vitaa. « On sent que les enfants sont dans une demande, ils ont envie de discuter avec nous quoiqu’il arrive. Avec les kids, les échanges sont plus spontanés », détaille la chanteuse. « On se rend compte de la détermination qu’ils ont. Ils arrivent complètement prêts, talentueux et forts ». Et s’il n’est pas toujours facile de laisser partir les jeunes artistes sans s’être retourné, « la bienveillance est toujours le mot d’ordre », rassure Matthew.

Un contrat avec Universal

Rappelons-le, même si les enfants chantent accompagnés d’un orchestre live, il n’y aura pas d’émission diffusée en direct live. Le grand vainqueur de cette première édition de « The Voice Kids » ne sera donc pas élu via un vote des téléspectateurs, mais bien par un vote du public présent sur le plateau. Celui-ci pourra, s’il le souhaite, singer un contrat avec Universal pour produire un single.

D’ici cette grande finale, il ne fait aucun doute que nos jeunes talents nous réservent de belles surprises et beaucoup d’émotions pour cette première édition de « The Voice Kids » Belgique.