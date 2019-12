Devenu millionnaire, il continue de travailler gratuitement pour faire plaisir à ses clients

Que feriez-vous si vous deveniez multimillionnaire du jour au lendemain ? Grand gagnant de l’EuroMillions, Steve Thomson a décidé de ne rien changer, ou presque. Cet entrepreneur continue de travailler, sauf qu’il ne demande plus à être payé !

Il y a quelques semaines, Steve Thomson et sa femme Lenka ont remporté le montant astronomique de 105 millions de livres sterling à l’EuroMillions, soit près de 125 millions d’euros. Nouvelle maison, voiture de luxe ou voyage à l’autre bout du monde, on pourrait penser que ce soudain statut de multimillionnaire ait changé la vie de ce couple britannique. Et pourtant…

Il ne fait plus payer ses clients

Dans une interview, Steve, qui est entrepreneur dans le bâtiment, a déclaré que malgré la réception du chèque de plus de 100 millions d’euros, il continuait à travailler et à honorer ses commandes. Il a cependant changé quelque chose puisqu’il ne fait plus payer ses clients en estimant qu’ils pourraient ainsi s’acheter des cadeaux de Noël.

Il garde sa vieille camionnette jaune

« Je pense que c’est bien pour lui de continuer à travailler, cela lui permet de ne plus réfléchir à tout ce qu’il doit faire avec tout cet argent », raconte un voisin. Steve roule d’ailleurs toujours avec sa vieille camionnette jaune.

Pour l’instant, l’entrepreneur millionnaire a bien l’intention d’honorer toutes ses commandes en cours. Cependant, il a indiqué qu’il cessera probablement de travailler à un moment donné et qu’il aimerait déménager avec sa femme et ses trois enfants dans une maison plus grande.