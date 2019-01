Un couple gagne 26 millions $ à la loterie en utilisant les mathématiques

Être sûr de gagner le jackpot à chaque tirage ça vous dit? Si cela semble impossible, un couple d’Américains a trouvé le moyen de maximiser ses bénéfices à la loterie grâce à un principe simple: les mathématiques.

En 2003, Jerry et Marge, un couple d’Américains, reçoivent une brochure pour un nouveau jeu de hasard appelé Winfall. Très vite le mari, Jerry, diplômé en mathématique, se rend compte qu’il peut gagner à tous les coûts. Car si au bout de plusieurs tirages le jackpot de 5 millions $ n’était pas gagné, la somme était repartagée aux participants qui avaient cinq, quatre ou trois numéros gagnants. Et la loterie annonçait à chaque fois quand ce tirage spécial aurait lieu.

Une aubaine pour Jerry qui s’est rendu compte que, selon les probabilités, s’il achetait pour 1.100 $ de tickets ce jour-là, il aurait au minimum une fois quatre chiffres identiques, ce qui lui rapporte 1.000 $. Il aurait également 18 ou 19 fois les trois chiffres corrects, soit l’équivalent de 900 $. Sur un investissement de 1.100 $, il était donc sûr de gagner 1.900 $! Lors de son premier essai, il a investi pour 3.600 $ de tickets et gagné 6.300 $!

How did a retired couple from Michigan crack the code to state lottery games in two states? Jon Wertheim reports on the Selbees, whose corporation grossed more than $26M in under a decade. https://t.co/NA0EiTHkS6 pic.twitter.com/k9oOzDiY4T

— 60 Minutes (@60Minutes) January 28, 2019