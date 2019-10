Pourquoi sommes-nous tous si fatigués en ce moment ?

Il y aurait une raison scientifique qui expliquerait pourquoi tout le monde se sent tellement épuisé à cette période de l’année.

L’automne s’est installé et vous faites forcément le constat. Autour de vous, tout le monde semble débordé, épuisé, déprimé… et donc très facilement irritable.

« En ce moment, on a tous cette impression en se levant pour aller travailler. On se dit tous ‘Non, ce n’est pas possible qu’il soit déjà l’heure, on est seulement au milieu de la nuit' » Avant de tourner les yeux vers son réveil et de réaliser avec désespoir qu’il est bel et bien l’heure de se lever et d’attaquer une nouvelle journée…

Ce ne serait pas dû au hasard si tout le monde ressent cette même fatigue ces semaines-ci… Le phénomène est tout à fait commun, et il y aurait même une explication scientifique à celui-ci.

« Au fur et à mesure que les nuits s’allongent et que les jours raccourcissent, de plus en plus de personnes se sentent léthargiques pendant la journée et ne se sentent pas bien reposées », constate James Wilson, expert du sommeil interrogé par Lad Bible.

Mettez de la lumière dans votre vie

« Ce qui impacte le plus notre humeur, c’est le manque de lumière naturelle pendant la journée », poursuit cet expert. « La lumière du jour nous remonte le moral, nous donne de l’énergie et empêche notre corps de produire de la mélatonine, l’hormone qui nous aide à dormir ».

Heureusement, des solutions toutes simples existent pour combattre cet état de léthargie. Tout d’abord, il faut tout faire pour s’exposer un maximum à la lumière du jour. « Plus particulièrement tôt dans la journée », ajoute James Wilson. S’il vous est difficile d’avoir accès à de la lumière naturelle, il existe aussi des systèmes de lampes portatives à lumière bleue, ou d’autres dispositifs de luminothérapie.

Il existe en outre des réveils qui émettent de la lumière bleue. Ceux-ci vous aident à vous réveiller de meilleure humeur, plus concentré et plus vigoureux.

La luminothérapie peut en effet être un allié efficace contre la dépression saisonnière.