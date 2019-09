Une bonne détox d’automne

Il est de coutume de dire qu’il y a deux périodes de prédilection pour désencrasser son organisme et s’offrir une bonne détox: au début du printemps pour se refaire une santé, et à l’entame de l’automne pour préparer son corps aux rigueurs de l’hiver. C’est le moment, c’est l’instant de drainer notre organisme pour lui faire du bien.

Nous avons eu droit à un ultime soubresaut de l’été le week-end dernier. Désormais, c’est à l’automne, à l’hiver, aux frimas, au vent, à la pluie, au froid et au gel qu’il faut s’apprêter à faire face. Nos défenses immunitaires ont besoin d’être reboostées, notre organisme doit être régénéré, et notre énergie revitalisée d’autant que le corps a également subi le stress de la rentrée.

De plus, les deux saisons qui arrivent sont également riches en excès de toutes sortes. Ce sont les mois des vendanges, des foires aux vins, des fêtes, du champagne, des plats qui tiennent au corps, des chocolats que l’on offre, etc. Une période somme toute très épicurienne. Pour s’y préparer, plusieurs types de cures détox sont possibles. Il y a à la méthode dure (le jeûne et les régimes mono-diète) ou douce (avec les produits de saison).

A la dur

La cure d’automne n’est pas la même que celle du printemps. Si vous sentez une énergie qui remonte dès le mois de mars, elle aura plutôt tendance à redescendre au mois d’octobre. Si le jeûne peut donc être conseillé pour nettoyer son corps des toxines de l’hiver quand reviennent les beaux jours, il n’est pas vraiment une option en cette période. Le but ici est surtout de préparer notre organisme à absorber les nutriments dont il a besoin.

Alors on peut se tourner vers la mono-diète qui, comme son nom l’indique, consiste à ne manger qu’un seul type d’aliment pendant une période donnée. Cela permet au foie et aux reins de se reposer puisque le système digestif n’a qu’une seule sorte de nourriture à assimiler. Automne oblige, ils sont nombreux à prôner le régime 100% raisin (on parle bien de grappes et non de Saint-émilion). Et de fait, ce fruit de saison est riche en antioxydants, en potassium et en fer, est connu pour son action drainante, et nettoie ce que l’on appelle les émonctoires (intestins, reins, foie, poumons). Choisissez plutôt du raisin noir mais toujours bio pour éviter les pesticides. La cure est de trois à cinq jours consécutifs.

En douceur

L’idée de la méthode douce est de profiter pleinement des produits de saison. Entre choux, chou-fleur, pommes, poires, courgettes, brocolis, figues, aubergines, poireaux, poivrons, potirons, betteraves, etc., il y a l’embarras du choix. Il faut croire que la nature a compris qu’il était temps de nous faire du bien. C’est en effet à l’automne que l’on récolte les fruits et légumes les plus riches en antioxydants et en vitamine C. Le poireau, par exemple, permet de stimuler les intestins grâce à sa richesse en eau et en fibres, tout en aidant à l’élimination rénale via son potassium.

De son côté, l’artichaut est un vrai médicament pour le foie et aide à sa régénération en éliminant les toxines. Le cocktail suprême pour se faire du bien reste toutefois le brocoli cuit à la vapeur (et son cortège de vitamines et d’oligo-éléments) parsemé de persil (magnifique diurétique et détoxifiant) arrosé d’une bonne rasade de citron, le fruit suprême pour toute bonne cure de détox. Pendant votre cure, n’hésitez d’ailleurs pas à en consommer de toutes les façons possible: en jus frais, en infusion, en assaisonnement…

Parmi vos autres alliés détox, la betterave a également une place de choix. Ce légume contient en effet de la méthionine qui aide à l’élimination des déchets toxiques, mais aussi de la bétanine qui s’attaque aux acides gras. Enfin, n’hésitez pas sur les prunes, votre foie vous dira merci grâce à sa forte teneur en antioxydants et en potassium.

Un peu d’eau?

On peut également se contenter d’une simple eau détox pour nettoyer l’organisme de ses toxines. On peut en effet en boire toute l’année. Reste à trouver le bon produit en fonction de la saison.

Quoi? Une eau détox? C’est quoi ça? C’est une simple carafe d’eau filtrée dans laquelle ont infusé, pendant une nuit au réfrigérateur, des fruits, des légumes ou des herbes. À consommer dans la journée, les effets s’estompent après 48 heures. Pour cet automne-hiver, vous devez vous offrir un petit boost d’énergie en utilisant par exemple le kaki, le kiwi, la noix de coco, la pomme, le fenouil, le litchi ou le basilic. Les agrumes (avec leurs écorces bio) restent également un must: citron, orange, bergamote, etc. Avec une pointe de thym ou de menthe, selon votre goût, ce sera parfait!