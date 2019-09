L’automne, une saison pleine de plaisirs

Albert Camus disait «L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur.» Symbole par excellence de la mélancolie pour nombre d’entre nous, cette saison est pourtant une explosion… de couleurs, de saveurs et de parfums. Si le soleil devient avare en chaleur et en lumière, la nature, dans un long soubresaut, nous offre pourtant le fruit de mois de travail, tandis que la fraîcheur nous pousse à chercher d’autres plaisirs ailleurs. Voici en 12 points pourquoi le verre est à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

1. Si l’été est la douche, l’automne est l’occasion de retrouver son bain. Faites couler assez d’eau pour vous immerger complètement. Quelques huiles essentielles, des bougies et un bon livre. De quoi apprécier les moments passés chez soi.

2. Une bonne soupe bien nourrissante, un plat mijoté en cocotte, des légumes grillés, voire même quelques pâtisseries ou des œufs au bacon. Certes, ce n’est pas l’idéal pour la ligne mais cela permet de faire du bien au moral tout en se maintenant bien au chaud. Le bonheur passe aussi par le ventre.

3. L’automne, la meilleure saison pour une promenade à la campagne ou en forêt, lorsque la nature s’enflamme. C’est l’occasion parfaite pour se reconnecter à son environnement et se déconnecter de la technologie. Les bois sont gorgés d’humidité, cela sent bon l’humus, les champignons fleurissent sur la moindre souche, et l’air semble si pur.

4 .L’automne, c’est aussi la saison des plaisirs de l’enfance. Par exemple, Halloween le 31 octobre prochain, avec ses potirons, ses diablotins, ses bonbons et ses histoires… Mais également Saint-Nicolas, le bonheur absolu pour les enfants. Et puis n’oubliez pas que l’automne se termine le 22 décembre, deux jours avant le réveillon de Noël.

5. Une bonne boisson chaude sans être brûlante avant et après les repas permet de maintenir la chaleur corporelle. Chocolat, thé ou tisanes à base de citron, gingembre, fenouil, romarin, anis, cannelle réchauffent l’organisme, le tonifient et l’aident à digérer, tout en apportant un moment de détente. Surtout si on le prend dans son jardin ou au coin du feu.

6. C’est d’ailleurs la saison des épices par excellence. C’est en automne que l’on agrémente souvent un lait chaud avec du curcuma ou un café avec de la cannelle ou de la muscade. Tenté par un café latté épicé à la courge? Un thé pomme cannelle? Avec du pain d’épice? Ou des cookies au gingembre?

7. C’est aussi le moment de profiter d’un peu de temps et d’espace chez soi. Prenez un bon livre, celui de 500 pages que vous avez hésité à prendre à la plage, et passez la soirée sous la couette. Ou profitez de la prochaine saison de The Crown qui arrive. C’est aussi le moment d’inviter vos amis et de cuisiner un bon repas.

8. Profitez-en pour rendre votre foyer plus chaleureux encore. Si vous n’avez pas la chance d’avoir une cheminée dans votre salon, il suffit de tamiser l’éclairage, de disposer quelques bougies, de multiplier les couettes et autres couvertures, bref de se créer un espace protégé qui fera office de sanctuaire contre le froid.

9. Dans certaines régions, c’est encore l’heure des vendanges. L’automne est souvent associé aux plaisirs du vin. Ce n’est pas par hasard si les grandes enseignes nous proposent aujourd’hui leurs «foires», si les bars à vins ne désemplissent pas, et si les dégustations fleurissent chez le moindre petit caviste. C’est d’ailleurs l’occasion d’aller sur place pour rencontrer les vignerons.

10. Il suffit en outre de se pencher pour ramasser tous les trésors de l’automne: potirons, potimarrons, citrouilles, châtaignes, raisins, prunes, noix, poires, mirabelles, choux, courges, fenouil, oignons, topinambours, betteraves… Ce n’est certes pas en automne que l’on profitera des plaisirs de la fraise. Et puis, il y a tellement de champignons: cèpes, morilles, girolles, chanterelles…

11. C’est donc le moment de mettre entre parenthèses les carpaccios de tomates et autres tartares de saumon pour se tourner davantage vers un bœuf bourguignon, une lasagne aux champignons, un lapin à la moutarde, une quiche aux poireaux, etc. La saison des gibiers va d’ailleurs très prochainement commencer.

12. L’automne, c’est enfin l’occasion de retrouver des matières chaudes, des laines, des écharpes, des gants, des cols, des bottes et des vestes, mais aussi des couleurs: le gris, le noir, le vert sapin, le rouge, le bordeaux et le doré. Le costume d’ailleurs fait son grand retour dans le dressing des femmes pour la saison automne-hiver 2019-2020. Et le make-up set met également au diapason avec notamment des mauves, des violets et certains roses.

Pierre Jacobs