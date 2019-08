Channing Tatum quitte les réseaux sociaux pour « retrouver l’inspiration »

L’acteur et producteur s’est retiré de Twitter et d’Instagram ce mercredi. Dans un message adressé à ses fans, Channing Tatum explique les raisons de sa démarche : « j’ai besoin de me retrouver dans le monde réel ».

En quête d’inspiration, l’acteur et producteur de 39 ans a pris une décision radicale ce mercredi. « Je vais faire un break et me retirer des réseaux sociaux un moment », annonce Channing Tatum, dans une publication partagée à ses 17,4 millions d’abonnés Instagram.

Inutile de chercher donc, vous ne trouverez plus Channing Tatum ni sur Twitter, ni sur Instagram, ni sur Facebook.

En quête de sens

L’acteur s’est expliqué, en quelques lignes, sur les raisons de sa démarche. « Pour être honnête, je ne me sens pas vraiment, ou du moins je ne me suis pas senti, créatif sur les réseaux ces dernières années », explique l’acteur. « Je vais m’en aller et tout simplement rester dans le monde réel pour un moment. Loin de mon téléphone. »

Partir pour mieux revenir ? C’est visiblement l’ambition de Channing Tatum… Un jour en tout cas. « Je reviendrai sûrement à un moment. Mais si je le fais, je veux qu’il y ait un sens ou une raison précise à ma présence ici [sur les réseaux] et à tout ce que partage ici. »

« Je vous aime ! On se retrouve plus tard ! » écrit-il à ses fans. Il n’y a plus qu’à espérer que ce moment de déconnexion lui soit bénéfique et que l’on le retrouvera rapidement inspiré, et la tête pleine de nouveaux projets !