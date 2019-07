Victime d’attaques grossophobes, Héloïse Martin quitte définitivement Twitter

Après la diffusion d’une émission de Fort Boyard à laquelle elle participait, Héloïse Martin a été vivement critiquée sur son poids. Suite à ces commentaires déplaisants et déplacés, l’actrice a décidé de quitter Twitter.

Héloïse Martin et son équipe ont assuré de belles performances sur le jeu Fort Boyard, dans l’émission diffusée ce samedi. Ensemble, ils ont empoché 13.000€ pour les Pompiers Solidaires.

Suite à la diffusion de l’épisode, l’actrice a fait l’objet de violentes critiques grossophobes sur les réseaux sociaux. Ces commentaires l’ont poussée à prendre une décision radicale : se retirer définitivement de Twitter.

« Ciao les haters »

« Allez Ciao Twitter, bonne continuation les ‘haters’ « , a-t-elle déclaré dans son dernier tweet.

Fatiguée de ces moqueries, elle a expliqué « c’est dingue de recevoir autant d’insultes sur mon physique. J’ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association. Je n’étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles. Et ce ne sont pas mes formes qui m’ont empêchée de gagner des clefs et des indices. C’est de la bêtise et de la méchanceté gratuite. Je vous plains tellement », conclut-elle.

Heureusement, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement l’apanage d’imbéciles. L’actrice a également reçu de nombreux commentaires de soutien face à ces attaques stigmatisantes .