Elle fond en larmes car Instagram retire le compteur de « likes »

Une influenceuse a craqué suite à la disparition des « likes » dans plusieurs pays du monde, dont l’Australie.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, les utilisateurs d’Instagram dans six pays, dont l’Australie, ne verront plus les « likes ». Le but est de replacer les photos et vidéos au centre du réseau social, au détriment des « likes », qui prenaient de plus en plus d’importance. « Nous ne voulons pas qu’Instagram donne l’impression d’être dans une compétition », confiait il y a quelques jours un porte-parole.

Mais cette décision ne plaît visiblement pas à tout le monde. C’est notamment le cas de Mikaela Testa, une Instagrammeuse australienne âgée de 19 ans qui compte 45.000 abonnés. Dans une vidéo relayée par plusieurs médias australiens, cette dernière a fondu en larmes suite à la disparition des fameux « likes ». « J’essaye de rester calme (…). Je pense que je vais m’éloigner des réseaux sociaux pendant quelques semaines. Pour moi Instagram est devenu un problème. Je vais donc partir pendant quelques semaines pour me reprendre », explique-t-elle.

Vente de photos dénudées

La jeune femme a également tenu à défendre son boulot dans un post Facebook, aujourd’hui supprimé, alors que plusieurs personnes lui disaient de trouver un « vrai » travail. « C’est un jour triste pour ceux qui travaillent sur Instagram. Contrairement à ce que vous pensez, Instagram est un vrai travail et ceux dans l’industrie ont travaillé dur pour en arriver là ».

Interrogée par plusieurs médias australiens, Mikaela Testa a finalement expliqué hier utiliser Instagram pour vendre des photos d’elle dénudée. « J’utilise Instagram pour la publicité. Je fais cela depuis quelques mois, je suis nouvelle dans ce travail. J’ai touché environ 40.000€ depuis que j’ai commencé », explique-t-elle au site news.com.au.