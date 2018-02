Des chiens de thérapie au chevet des survivants de la fusillade en Floride

Quelques jours après la fusillade qui a fait 17 morts dans une école en Floride, des dizaines de chiens de thérapie viennent de tous les Etats-Unis pour réconforter les survivants.

Ils s’appellent Jacob, Sasha, Anna, Chloe ou encore Tobias et sont pour la plupart des Labrador et des Golden Retriever. Depuis quelques jours, une vingtaine de ces chiens de thérapie sont partis des quatre coins des Etats-Unis pour se rendre en Floride.

Des chiens au chevet des survivants

Dès les premières heures qui ont suivies la fusillade qui a fait 17 morts, les maîtres de ces chiens thérapeutiques, spécialisés pour soulager les victimes de telles tragédies, ont annoncé sur Facebook qu’ils prenaient la direction de l’école Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland. Jacob, un Golden Retriever faisant partie de l’organisation K-9 Comfort, était déjà en Floride au moment des faits. Le lendemain de la fusillade, ce chien était déjà à la disposition des enfants.

Ils aident les victimes à dépasser leur état

Couché dans l’herbe, il attend que des rescapés ou des personnes touchées par le drame viennent le caresser. Et si le fait de caresser un chien peut paraître anodin, ce geste est rempli de bienfaits pour un public traumatisé. Au contact du chien, les victimes « se calment, leur rythme cardiaque ralentit et elles sont davantage disposés à parler, ce qui les aide à dépasser leur état », expliquait Tim Hetzner, président du Lutheran Church Charities, propriétaire de Jacob et de dizaines d’autres chiens de thérapie, après la fusillade dans un club gay à Orlando qui avait coûté la vie à 49 morts en juin 2016.

Utilisés depuis dix ans

Les chiens de thérapie ont commencé à être utilisés le 14 février 2008, après une fusillade sur le campus de l’Université Northern Illinois où six étudiants avaient été abattus par un tireur. Dix ans plus tard, des chiens gérés par différentes organisations sont immédiatement envoyés sur les lieux frappés par des grandes tragédies. Ils offrent leur affection sans limite et apportent du réconfort aux rescapés, mais aussi aux urgentistes, aux ambulanciers et aux médecins.

Bringing some smiles and comfort to #Parkland #Florida We never charge those we serve but rely on donations to deploy. To give to our travel expense fund, please visit https://t.co/gKT35uBANX#dogsoftwitter #k9comfortdogs pic.twitter.com/4R5PEbE7ay — LCC K9 Comfort Dogs (@K9ComfortDogs) February 18, 2018

Ph. LCC K-9 Comfort Dogs