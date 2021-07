Voici les 11 Diables qui affronteront l’Italie, De Bruyne titulaire

Devant Thibaut Courtois se tiennent Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen. Le trio a brillamment repoussé les assauts du Portugal en huitièmes de finale.

Thomas Meunier et Thorgan Hazard se chargeront de l’animation des flancs alors que le duo Axel Witsel - Youri Tielemans va devoir livrer une âpre bataille contre l’entrejeu italien.

Aux avant-postes, Romelu Lukaku devra batailler ferme contre une charnière centrale italienne redoutable et expérimentée, composée du capitaine Giorgio Chiellini, de retour dans le onze de base après deux matches, et de Leonardo Bonucci. L’attaquant, champion avec l’Inter, sera épaulé par Jérémy Doku, dont c’est la 10e cap, et De Bruyne.