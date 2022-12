TF1 lance les pubs et prive les téléspectateurs de la fin de Tunisie-France

TF1 a rendu l’antenne avant la fin de la rencontre Tunisie-France du Mondial, pensant que l’arbitre avait sifflé la fin du match sur le score de 1-1 alors que l’égalisation française d’Antoine Griezmann a finalement été annulée pour un hors-jeu après visionnage de la VAR, tandis que des publicités passaient sur la chaîne privée française.

« On était persuadé que c’était terminé »

« On était persuadé que c’était terminé, tout le monde rentrait au vestiaire, et puis ça s’est transformé, cette fin de match, en ça », s’est expliqué le journaliste Grégoire Margotton à la reprise d’antenne.

« Ça a pris du temps, beaucoup de temps et M. (Matthew) Conger, l’arbitre néo-zélandais, est allé consulter la VAR, on lui a signalé au bout de très longtemps qu’il y avait un hors-jeu d’Antoine Griezmann et ce but a été donc été refusé », a continué le journaliste.

Victoire des Tunisiens 1-0

« Oui la Tunisie s’impose après avoir fait un match remarquable, a continué le consultant football de TF1, l’ancien champion du monde Bixente Lizarazu. Elle a très bien défendu. Finalement elle s’impose et nous on va aller en huitièmes de finale. »