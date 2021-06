Les Diables favoris pour l’Euro 2020 : leurs chances de l’emporter grimpent à 19%

Avant le début du tournoi, Gracenote avait estimé les chances de victoire des Belges à 14 pour cent. Après leurs six points sur six remportés après leurs deux premiers duels joués sur le terrain de leurs adversaires, les Diables restent plus que jamais en tête dans ces pronostics. Ils devancent la France (13 %), l’Italie (12 %) et l’Angleterre (11 %). Les Pays-Bas sont désormais le 5e favori avec 8 % de chances de gagner, devant le Portugal (7 %), l’Allemagne (6 %) et l’Espagne (6 %).