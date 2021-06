Euro 2020 : Thorgan Hazard forfait pour le match contre la Finlande

Après leur victoire 1-2 sur le Danemark, avec un but justement de Thorgan Hazard, les Diables Rouges sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Le match contre la Finlande servira à déterminer à quelle position ils terminent la phase de groupes. Actuellement, les troupes de Roberto Martinez trônent en tête du groupe B avec 6 points, trois de plus que la Finlande et la Russie. Le Danemark ferme la marche avec 0 point.