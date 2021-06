Euro 2020: Qui affrontera les Diables Rouges en huitièmes?

Derrière la Belgique, première du groupe avec 9 points, le Danemark se classe 2e avec 3 points, le même total que la Finlande (3e) et la Russie (4e). Avec 3 points et une différence de buts de moins deux, la Finlande a peu de chance de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes car la dernière journée doit encore se déroulera dans les groupes D, E et F.