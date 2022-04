Est-ce possible de ne jamais attraper le coronavirus?

Fin mars, un médecin coréen avait fait polémique en estimant que si vous n’avez pas encore attrapé le coronavirus depuis deux ans, c’est parce que vous n’avez pas d’amis. « Les adultes qui n’ont pas encore eu la Covid-19 sont ceux qui ont des problèmes relationnels », avait-il déclaré.

Est-ce possible d’échapper à la Covid ?

Plus de deux ans après l’apparition de la Covid-19, certaines personnes semblent bien être passées à travers les gouttelettes et pensent ne jamais avoir attrapé le coronavirus. Dès lors, on peut se poser la question : Y’a-t-il des gens qui n’auront jamais la Covid ? Si vous pensez que c’est possible, vous risquez d’être déçu.

« Est-ce qu’il y a des gens qui n’ont jamais développé de symptômes depuis le début de la pandémie ? Oui. Est-ce qu’à terme, il y a des gens qui n’auront jamais la Covid ? Non. », répond d’emblée au Huffpost Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique français.

Être infecté sans le savoir

Tout d’abord, il a expliqué que certaines personnes vont toujours rester asymptomatiques et ne sauront jamais qu’elles ont eu la Covid-19. Il va forcément y avoir des gens qui vont demeurer asymptomatiques, et qui auront le sentiment qu’ils n’ont jamais été infectés », a déclaré le médecin français.

« Pour ne pas l’attraper, il faudrait être isolé, ne rencontrer personne »

Ensuite, il a insisté sur le fait qu’avec le relâchement des mesures et des gestes barrières, le coronavirus n’avait pas encore dit son dernier mot. « À terme, pour ne pas l’attraper, il faudrait être isolé, ne rencontrer personne. Il y a peut-être des endroits sur la planète où il mettra plus de temps à arriver, mais il y arrivera. », estime Bruno Lina.

Néanmoins, il est tout à fait possible que certaines personnes soient moins vulnérables à une infection.