VIDÉO. Une ado de 16 ans perd la moitié de son doigt pendant un festival

La vie reprend, petit à petit, son cours normal, et les festivals font leur retour. Surtout en Angleterre, où il n’existe presque plus aucune mesure sanitaire. Mais, malheureusement, qui dit « festival » dit « incident ».

Il ne se passe en effet pas un événement sans qu’il y ait un incident, quelle que soit sa nature. Dernière preuve en date, la mésaventure d’une jeune femme de 16 ans qui a perdu… une partie d’un doigt, alors qu’elle voulait assister à la performance du rappeur britannique Aitch, au Reading Festival.

Bloqué par les barrières

« Plus l’heure du concert approchait, plus il y avait de monde », a écrit la jeune femme. « Quand Aitch est arrivé sur scène, un pogo s’est formé et on s’est retrouvé bloqué. J’ai été coincé contre les barrières et, quand j’ai regardé en bas, mon doigt s’est retrouvé bloqué entre deux barrières ».

Plusieurs festivaliers sont alors venus à son secours pour désolidariser les deux barrières. La jeune femme a été envoyée à l’hôpital et une radio a confirmé qu’elle avait perdu le bout de son doigt, et « il faudra plusieurs mois pour que ça guérisse ».

Heureusement, « à cause de l’adrénaline, je n’ai pas eu mal », a-t-elle conclu.