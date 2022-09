«Mon fils compte le nombre de fois où il a été intimidé»: cette photo déchirante d’un adolescent harcelé

Matthew Beard, le papa londonien d’un adolescent, a partagé un cliché qui a fait le tour des réseaux sociaux. Sur celui-ci, on voit la main de son fils remplie de traits, ce qu’il explique : « Mon fils a comptabilisé le nombre de fois où il a été physiquement ou verbalement intimidé au cours des deux derniers jours. Au total, on arrive à 21 fois. »

« C’est déchirant. Les écoles devraient sévir davantage contre les brutes, leurs parents devraient recevoir une amende. Harry voulait que l’on voie combien de fois ça s’était déjà produit en seulement deux jours d’école. Vous ne savez tout simplement pas ce qui se passe et vous vous attendez à ce que votre enfant soit en sécurité à l’école », poursuit le papa, forcément touché par la démarche de sa progéniture.

Un premier obstacle franchi

Il n’a pas été le seul à être touché par ce que son fils a voulu démontrer à sa manière, et les internautes ont été nombreux à réagir. « En parlant, il a déjà franchi le premier obstacle. Espérons que l’école fera bientôt quelque chose à ce sujet », « Étant moi-même enseignant, Matt, vous ne pouvez pas croire à quel point l’intimidation est fréquente. En général, les enseignants et les directeurs d’école sont au courant, mais ils ont peur des auteurs. Il faut en faire plus, et maintenant », a-t-on pu lire dans les commentaires de la publication.