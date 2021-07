Les symptômes de la Covid sont différents pour les vaccinés

Les symptômes du coronavirus sont-ils toujours les mêmes une fois que l’on est vacciné ? La réponse est non, à en croire une étude à grande échelle menée auprès des Britanniques. Voici les symptômes les plus fréquents ressentis par des personnes vaccinées.

Les vaccins protègent contre les formes graves de la covid-19. Ils permettent de réduire le nombre d’hospitalisations et de décès. Mais ils n’empêchent pas d’attraper la covid-19. Les symptômes ressentis par les malades vaccinés ne sont par contre pas toujours les mêmes.

Des symptômes légers

Les Britanniques vaccinés qui attrapent le virus sont plus susceptibles d’éternuer que les personnes non-vaccinées. C’est une étude du King’s College de Londres qui établit ce lien.

Les autres symptômes les plus fréquents chez les malades vaccinés sont les maux de tête, les maux de gorge et le nez qui coule. Les scientifiques anglais ont remarqué que les personnes vaccinées développent des symptômes plus légers que les personnes non-vaccinées. Éternuer est le seul symptôme plus fréquemment rencontré chez les personnes malades vaccinées que chez les personnes non-vaccinées.