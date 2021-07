Quand des patients demandent le vaccin contre le coronavirus sur leur lit de mort

Le Dr Brytney Cobia travaille aux soins intensifs Covid en Alabama, aux États-Unis. Dans une publication déchirante sur les réseaux sociaux, le Dr Cobia raconte la réalité de son quotidien au contact de patients Covid traités en soins intensifs, notamment la manière dont elle s’est vue obligée de refuser le vaccin à des personnes mourantes qui le réclamaient. « J’admets à l’hôpital des jeunes en bonne santé atteints de formes très graves de la Covid. L’une des dernières choses qu’ils font avant d’être intubés est de me supplier d’avoir le vaccin », relate-t-elle. « Je leur tiens la main et leur dis que je suis désolée, mais c’est trop tard. »

« Quelques jours plus tard, lorsque je dois annoncer l’heure du décès, je serre les membres de leur famille dans mes bras. Je leur dis que la meilleure façon d’honorer leur proche est d’aller se faire vacciner et d’encourager tous ceux qu’ils connaissent à faire de même », témoigne le Dr Cobia.

« Ils pensaient que c’était un canular »

« Ils pleurent. Et ils me disent qu’ils ne savaient pas. Ils pensaient que c’était un canular, que c’était politique, que parce qu’ils avaient un certain groupe sanguin ou une certaine couleur de peau, ils ne tomberaient pas aussi malades. Que c’était ‘juste une grippe’. Mais ils avaient tort et aimeraient pouvoir revenir en arrière. Sauf qu’ils ne peuvent pas. Alors ils me remercient et ils vont se faire vacciner. »

Si le médecin assure qu’elle ne souhaite pas porter de jugement sur les personnes qui refusent de se faire vacciner, elle leur pose systématiquement une seule et unique question : « Avez-vous pris rendez-vous avec votre médecin traitant et lui avez-vous demandé son avis sur la question du vaccin ? Jusqu’à présent, personne n’a répondu oui à cette question », conclut-elle.