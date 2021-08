Les 34 premiers Belges évacués d’Afghanistan sont arrivés à la caserne de Peutie, samedi soir, après avoir été amenés dans un avion néerlandais à Schiphol plus tôt dans la journée. Ils subiront un examen médical avant d’être répartis en fonction de leur statut.

Tous ont fait l’objet d’un contrôle préalable par les autorités, selon le bureau du secrétaire d’État à l’asile et à la migration, Sammy Mahdi. D’autres Belges ont été emmenés hors d’Afghanistan ces dernières heures, mais ils n’ont pas encore été rapatriés. Vendredi et samedi confondus, au moins 108 Belges, leurs familles et leurs ayants droit ont été évacués.

Un avion charter en provenance d’Afghanistan a quant à lui atterri à 08h00 dimanche matin à l’aéroport néerlandais de Schiphol avec 160 passagers à bord, a confirmé le ministère néerlandais des Affaires Étrangères sur Twitter. Le ministère n’a pas précisé la nationalité des passagers.