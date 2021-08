La NASA cherche des volontaires prêts à tout plaquer pour une mission sur Mars

Vous voulez devenir le prochain Thomas Pesquet ? Alors préparez votre CV car la NASA recrute des volontaires pour simuler une mission sur Mars. Baptisée Chapea, acronyme de « Crew Health And Performance Exploration Analog », cette expérience vise à comprendre et étudier les problèmes qu’un tel voyage pourrait poser dans le but de « développer des techniques et une méthodologie pour faire face et résoudre les potentiels problèmes », explique l’agence spatiale dans un communiqué.

NASA cherche perles (très) rares

Si les confinements successifs ne vous ont pas effrayé et que vous vous sentez prêts à renouveler l’expérience, sachez tout de même que quelques critères sont demandés. « La NASA recherche des citoyens américains ou des résidents permanents en bonne santé et motivés, non-fumeurs, âgés de 30 à 55 ans et maîtrisant l’anglais pour une communication efficace entre l’équipage et le contrôle de mission », précise-t-elle. En plus de cela, vous devrez maîtriser « un domaine tel que l’ingénierie, les mathématiques ou les sciences biologiques, physiques ou informatiques d’une institution accréditée, avec au moins deux ans d’expérience professionnelle ou un minimum de mille heures de pilotage d’un aéronef est requis ». Finger in the nose.

Mi loft, mi confinement

Si vous répondez aux critères – bravo ! – sachez que la simulation démarrera cet automne au Johnson Space Center de Houston, au Texas. La ville abrite une base de 157m2 qui reproduit les conditions de vie sur Mars. Sachez tout de même que vous serez confinés – encore ! – avec trois autres personnes pour une durée d’un an. Et l’expérience sera loin d’être une mission de tout repos. L’habitation « simulera les challenges d’une mission sur Mars, comme la limitation des ressources, les pannes d’équipements, les problèmes de communication et les facteurs de stress liés à l’environnement », explique la NASA. Le tout filmé 24h sur 24.

Vous souhaitez participer au processus de recrutement ? Rendez-vous sur le site de la NASA.