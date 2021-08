«J’aurais du me faire vacciner»: ce père en bonne santé exprime des regrets avant d’être intubé

La Covid-19 frappe aveuglément et ne touche pas que les plus faibles. L’histoire de John McCann, un père en bonne santé de 42 ans, en est une preuve de plus. Ce Gallois ne ressentait pas le besoin de se faire vacciner, et a fini par être emporté par la maladie. Il l’a regretté juste avant d’être intubé…