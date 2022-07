Geneva, ce nouveau réseau social 3 en 1 qui pourrait détrôner Twitter et Clubhouse

Et un réseau social de plus. Les plateformes communautaires poussent comme des petits pains sur la toile. Le dernier en date à attirer l’attention de la génération Z ? Geneva, un réseau social aux airs de Reddit, Twitter, Instagram et Clubhouse.

Serait-ce un réseau social 3 en 1 ? La plateforme Geneva se présente-elle même comme « une application de communication tout-en-un conçue pour des conversations organisées et continues ». L’ambition de ce réseau social, qui ne cesse de gagner en popularité, est claire : proposer de réunir au même endroit les besoins des utilisateurs.

Fondé en 2019 à New York, aux États-Unis, le réseau social a officiellement été lancé en mars 2020. Depuis, la plateforme est accessible dans de nombreux pays comme en France, en Espagne, au Royaume-Uni mais aussi au Vietnam, au Zimbabwe et au Yémen, aussi bien sous iOS qu’Android, et sur ordinateur comme sur Mac.

De nombreuses fonctionnalités…

« Plus organisé que GroupMe, plus privé que Facebook, et plus amusant que Slack », peut-on lire sur le site du réseau social. Geneva propose aussi bien de publier des posts longs dans des forums comme sur Reddit, mais aussi de lancer des chats en vidéo, en audio ou simplement à l’écrit. Les utilisateurs établissent leur « Home », une page d’accueil rassemblant les « rooms », soit des groupes dédiés à des sujets particuliers. Ces « rooms » peuvent être soit publiques soit privées. Tout comme sur Twitter, les utilisateurs peuvent mentionner les autres internautes avec « @ » suivi de leur pseudo, répondre avec un « thread », ajouter des fichiers, lancer des sondages, épingler des contenus et réagir avec des emojis.

Les messages privés sont également possibles sur Geneva, ainsi qu’établir son propre agenda, qui pourra réunir aussi bien des invitations que des rappels.

La plateforme permet de créer des communautés selon les villes et les intérêts. Un moyen de rassembler et de « garder le contact entre amis ». Les lives sont également possibles et permettent de réunir jusqu’à 16 utilisateurs en même temps et de pouvoir faire un partage d’écran.

… toujours modérées

Niveau modération, Geneva requiert un numéro de téléphone pour s’inscrire, ce qui permet grandement de maîtriser les fameux trolls d’internet et de pouvoir plus facilement les bannir si un problème surgit.

Enfin, la page « Explore » donne la possibilité de rejoindre des « Homes », des groupes dédiés à une communauté, un sujet, un combat, pour mieux participer à la conversation et échanger avec les autres utilisateurs. Une vision qui plait à la génération Z, friande de communautés et d’entraide. Mais là encore, la plateforme veille à la modération. Pour entrer dans ces groupes, les utilisateurs doivent répondre à un questionnaire avant d’être autorisé à participer. Un moyen de mieux gérer les échanges pour éviter les contenus haineux. Un concept qui plaît à la jeune génération. Le réseau a même triplé le nombre de ses utilisateurs depuis le début de l’année 2022.