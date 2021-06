Condamné pour avoir mis ses deux petites filles dans un congélateur

Un père de famille français a été condamné à de la prison pour avoir mis ses filles de 4 et 6 ans dans un congélateur. Face au tribunal, l’homme s’est défendu en affirmant qu’il ne s’agissait « que d’une blague ».

L’homme, qui avait déjà été condamné à 12 reprises pour violences dans le passé, n’avait plus la garde de ses filles et ne pouvait même plus leur rendre. Mais, en avril dernier, il avait tout de même convaincu son ex-femme de l’accompagner avec leurs filles durant quelques jours, à Cognac, où l’homme habite avec ses parents.

La mère a accepté. Mais pendant le séjour, le papa a emmené ses deux filles à la cave pour chercher des glaces. « Je les avais dans les bras, je les ai penchées l’une après l’autre à l’intérieur du congélateur », a-t-il expliqué.

Une « mauvaise blague » qui coûte cher

Sauf que les deux filles sont ressorties du congélateur en pleurs et n’ont pas du tout la même version des faits. Une fois remontées, elles ont prévenu leur mère, qui a voulu quitter les lieux. L’homme est alors devenu fou et s’est montré, une fois de plus, violent.

La mère n’avait pas souhaité porter plainte. Ce sont les deux filles qui ont prévenu leur maîtresse, qui a, elle, alerté les autorités.

Au tribunal, le papa a évoqué une « mauvaise blague » et a assuré qu’il n’avait aucune mauvaise intention. Il a été condamné à 15 mois de prison dont neuf fermes.