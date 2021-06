Ce père belge avait tué ses deux jeunes enfants lors d’un rituel mystique

Un Belge et sa compagne espagnole ont été reconnus coupables jeudi de l’assassinat de deux enfants près de Valence. Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, Amiel et Ixchel, âgés de trois ans et demi et six mois, étaient décédés lors d’un rituel effectué par leurs parents, poussés par leurs croyances mystiques. Ils avaient reçu une multitude de coups et été enterrés dans le jardin du chalet que la famille occupait illégalement.