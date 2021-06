Voici ce à quoi il faut s’attendre si vous prenez la route des vacances ce week-end

Si vous partez en vacances dans les prochains jours, prenez vos précautions. En effet, Touring prévoit en Europe une circulation dense avec quelques bouchons (orange) vendredi et samedi en direction du sud.

Localement le trafic sera plus difficile (rouge). Le dimanche la circulation sera fluide (vert). Les retours ne poseront aucun problème ce week-end, selon Touring.

Circulation dense partout en Europe

Concrètement, quelle que soit votre destination, on s’attend à voir du monde sur les routes :

En Belgique , les congés du bâtiment débutent ce week-end à Bruxelles – Hal – Vilvoorde. Le vendredi après-midi et le samedi matin des embouteillages sont possibles sur la E40 en direction de la côte et en moindre mesure sur la E411 vers les Ardennes, sur la E19 et la E17 vers Paris (orange). La circulation sera très dense vendredi sur le ring de Bruxelles et les environs de Liège et d’Anvers.

En France Touring ne prévoit pas de gros problèmes de circulation : vendredi et samedi sont classés orange (circulation dense avec quelques petits bouchons) dans le sens des départs, à l’exception de la région Île-de-France le samedi (circulation très difficile – jour rouge). Quelques ralentissements sont à prévoir sur l’axe Paris – Bordeaux – Espagne et sur l’axe Lyon – Orange – Espagne. Dimanche, la circulation sera également fluide (vert).

En Allemagne , en Autriche et en Suisse Touring prévoit une circulation dense avec quelques ralentissements en direction du sud le samedi (orange). Le vendredi et le dimanche la circulation sera fluide (vert).

➜ Les axes à risque de bouchons en Allemagne : la A5 Karlsruhe – Basel, la A8 Karlsruhe -Stuttgart – Munich – Salzbourg, la A9 Nuremberg – Munich, le ring (A99) de Munich, la A3 Francfort – Nuremberg – Passau et aux passages de frontière avec l’Autriche à Kufstein, Füssen et Passau

➜ Le samedi des embouteillages sont à craindre avant le tunnel du St.-Gothard en Suisse dans le sens des départs.

➜ En Autriche , Touring prévoit une circulation dense avec des ralentissements possibles sur la A10 Salzbourg – Villach – Slovéni, sur la A9 Wels – Graz – Maribore et sur la A12/A13 Kufstein – Innsbruck – Brenner – Italie. Des travaux routiers sur la route du Fernpass, la B179, provoqueront beaucoup de problèmes de circulation jusqu’au 25 juillet.