Fin des moteurs thermiques à Bruxelles: quand votre véhicule sera-t-il concerné?

Ainsi, seules les voitures diesel/hybrides euro 6 pourront encore rouler en 2025. En 2028, ne seront plus admis que les véhicules diesel/hybrides de la norme euro 6d. Le délai est un peu plus long pour les véhicules essence/hybride/LPG/CNG : les Euro 3 seront encore autorisés jusqu’en 2027 ; les Euro 4 jusqu’en 2029 et les Euros 6 jusqu’en 2032.