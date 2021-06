Des capsules volantes pour se déplacer en ville dès 2025

L’idée est de mettre en place dans les villes des stations d’atterrissage mobiles, des structures assez légères, faciles à déplacer selon les besoins, dans des endroits stratégiques comme les gares, les aéroports, les centres d’affaires, etc. La technologie développée par Caps garantira des vols dans un rayon de 15 km à une vitesse maximale d’environ 70 km/h, à des altitudes comprises entre 150 et 300m.

L’ensemble des capsules d’une ville seront rassemblées dans une centrale unique où elles seront rechargées en permanence. Il n’est en effet pas question qu’elles demeurent dans leurs stations lorsqu’elles ne sont pas utilisées. De son côté, l’utilisateur pourra réserver un vol via une application mobile. Dès lors, une Caps viendra se placer dans la station la plus proche, d’où il pourra décoller et rejoindre la station la plus proche de sa destination finale, le tout en moins d’un quart d’heure.

« Plus sûr que la marche à pied »

Si pour le moment le projet n’en est qu’au stade de prototype, Paul Cassé, le PDG de Caps, veut maintenant accélérer les choses : « on a fait le tour des responsables de mobilité dans les grandes métropoles françaises, pour comprendre leurs besoins, et on a eu 100 % de bons retours ». Quant à la sécurité, il l’assure : « l’aéronautique a toujours été le secteur de transport le plus sûr au monde, ce sera donc plus sûr de traverser Paris en Caps qu’à pied ».