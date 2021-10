Virginie, la compagne de Claude (Koh-Lanta), se confie sur leur vie privée: «Cela demande beaucoup d’efforts»

Aventurier emblématique de l’émission Koh-Lanta, Claude est très vite devenu un chouchou des téléspectateurs grâce à sa puissance dans les épreuves et à son esprit stratège. Mais derrière l’aventurier se cache également un père de famille et un mari. Sa femme, Virginie, s’est confiée pour Gala sur sa vie privée et les difficultés que le couple rencontre pour jongler entre leurs différentes vies. « C’est vrai, c’est difficile à vivre au quotidien, il faut être très organisé, surtout avec les enfants. Je travaille moi aussi, on n’a pas de famille à Paris, et cela demande beaucoup d’efforts. Mais on sait que ça ne va pas durer toute la vie », indique Virginie. Si c’est elle qui doit s’occuper du ménage lorsque Claude est à l’étranger, ce dernier met également la main à la pâte le reste du temps. « Son bonheur passe par celui des autres. Et il s’occupe beaucoup de ses enfants, il les accompagne aussi à l’école : un vrai papa poule », poursuit-elle.

Qui dit médiatisation dit aussi célébrité et convoitises. Claude, avec ses 711.000 abonnés sur Instagram, n’échappe pas à la règle. De quoi rendre Virginie jalouse ? « Non », assure-t-elle ! Même si Claude est un homme très convoité. « Je ne suis pas jalouse. En fait, ça me rend plutôt fière que ce soit moi qu’il ait choisie pour faire sa vie ». Reste donc à apprendre à gérer les commentaires négatifs à l’encontre de son mari qui fleurissent sur les réseaux sociaux, notamment lors de cette saison où Claude ne fait pas l’unanimité. « J’essaye de me préserver de Twitter, parce que j’ai davantage de mal que Claude, à supporter les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux », conclut-elle.