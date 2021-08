« Je ne reviendrai plus dans ‘Koh-Lanta’», annonce Claude

Présent au casting de la nouvelle saison all stars de Koh-Lanta, Claude Dartois s’est montré très catégorique : cette édition du jeu d’aventure sera la dernière pour lui.

Un an seulement après « L’île des héros », Claude sera de retour dans « Koh-Lanta, la légende », diffusée à partir du 24 août. Adoré du public, l’aventurier comptabilise le plus grand nombre de victoires en individuel mais n’a encore jamais décroché la victoire dans le jeu. Cette nouvelle saison sera pour lui sa dernière chance de décrocher le titre d’ultime suivant de « Koh-Lanta ».

«Peu importait l’issue de cette aventure des légendes en Polynésie, je savais avant de partir que cette édition des 20 ans serait ma dernière. Quoi qu’il arrive, je ne reviendrai plus dans ‘Koh-Lanta’ », a-t-il confié à TV Mag. Ce sera donc sa quatrième et dernière participation. « Pour les 30 ans, je n’y retournerai pas, j’aurais plus de 50 ans, je laisserai la place aux jeunes», assure Claude en riant.

Si Koh-Lanta se termine pour lui, le chauffeur de maître ne ferme pas la porte à d’autres projets en télévision. «Si un projet d’émission venait à voir le jour et me correspondait, je ne dirais pas non», confie-t-il, ajoutant qu’il a reçu « des propositions qui sont à l’étude».