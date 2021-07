Tensions sur le plateau de «Demain nous appartient» au début du tournage: «il m’a saoulé le père Brasseur!»

Si aujourd’hui l’ambiance est au beau fixe sur le plateau de la série à succès « Demain nous appartient », il n’en a pas toujours été ainsi, révèle Télé Star. Le début du tournage a même été marqué par une sérieuse prise de bec entre Alexandre Brasseur et Clément Rémiens.

S’ils sont désormais liés par une forte amitié, les débuts n’ont pas été tendres entre Alexandre Brasseur et Clément Rémiens, acteurs phares de la série TF1 « Demain nous appartient ». L’ambiance sur le plateau était même électrique au début du tournage.

« Ça n’allait pas le faire »

« C’est vrai qu’il m’a saoulé le père Brasseur le premier jour ! J’avais changé une phrase de mon texte et ‘Monsieur’ a fait savoir que ça ne lui convenait pas » se souvient le jeune comédien dans une interview accordée à Télé Star. « Je suis donc allé le voir pour trouver un arrangement mais il m’a basé direct du genre : ‘C’est bon dis ce que tu veux !’ Là, je me suis dit que ça n’allait pas le faire », a révélé l’interprète de Maxime Delcourt, le fils de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) et d’Alex Bertrand (Alexandre Brasseur).

« Au début je ne t’ai pas aidé ! », a reconnu Alexandre Brasseur en plaisantant. Désormais, ces tensions ne sont plus que de lointains souvenirs. « Aujourd’hui, c’est justement ce que j’aime chez lui », précise Clément Rémiens. « Et quand ça le reprend j’éclate de rire ! »

Complices à l’écran, les acteurs le sont tout autant dans la vraie vie, confirme Ingrid Chauvin. « Je suis la vraie maman. Comment Clément, j’étais toute jeune quand j’ai démarré ma carrière et je n’ai pas oublié que tout a été aussi extraordinaire que violent », souligne-t-elle. Une belle amitié qui fait plaisir à voir !