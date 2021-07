Du beau monde attendu pour la prochaine saison de «Danse avec les Stars»

Passée à la trappe à cause du coronavirus l’année dernière, l’émission culte de TF1 « Danse avec les Stars » devrait revenir en 2021. Et les producteurs comptent bien marquer le coup pour revenir en force après cette année perdue. De nombreux changements devraient donc avoir lieu. En premier lieu au niveau du jury, où seul l’indéboulonnable Chris Marques devrait rempiler. Shy’m, devenue maman, et Jean-Marc Généreux, parti chez France Télévisions, ne seront donc probablement pas présents. Le danseur Patrick Dupond nous a, lui, malheureusement quittés il y a peu. Tout ce petit monde sera probablement remplacé par Jean-Paul Gaultier, le créateur, et Denitsa Ikonomova, qui deviendrait donc juge après avoir remporté l’émission à quatre reprises. Selon Télé Loisirs, c’est un danseur de l’Opéra de Paris qui devrait prendre la dernière place dans le jury.

Du changement aussi au niveau de la présentation où Camille Combal présentera désormais l’émission seul, Karine Ferri ayant décidé de ne plus présenter le prime pour se concentrer sur la deuxième partie de soirée. Contrairement aux saisons précédentes, les émissions de cette saison devraient être tournées en avance, probablement à cause du coronavirus, et plusieurs couples de danseurs pourraient être éliminés le même soir, à l’instar de ce qui se fait sur Koh-Lanta. Une nouvelle règle qui pourrait être fatale à Bilal Hassani, Wejdene, le Youtubeur Michou, Vaimalama Chaves, ou encore Lucie Lucas, tous pressentis pour participer à l’émission.