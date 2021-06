Salma Hayek explique pourquoi sa poitrine a grossi sans la moindre chirurgie

Salma Hayek a expliqué que sa poitrine avait grossi lors de plusieurs étapes significatives de sa vie. « Pour certaines femmes, ils deviennent plus petits. Mais pour d’autres, lorsque vous prenez du poids, vos seins grossissent », a-t-elle détaillé. « Lorsque vous avez des enfants et que vous allaitez, vos seins grossissent et ne diminuent pas, et puis dans certains cas, lorsque vous êtes en ménopause, ils repoussent », a ajouté l’actrice, ménopausée depuis plusieurs années.