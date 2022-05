Plus rien n’arrête Briney Spears qui pose (encore!) complètement nue sur Instagram

On pensait avoir déjà tout vu de l’anatomie de Britney Spears. En effet, depuis quelques mois, la star poste des clichés de plus en plus subjectifs et osés sur son compte Instagram. Et il paraît déjà loin le temps où Britney s’affichait en cachant sa poitrine avec les mains.

Nue comme un ver au Mexique

Ce mardi matin, les fans de la chanteuse américaine ont eu une drôle de surprise en ouvrant Instagram. Durant la nuit, Britney Spears a publié quelques photos de ces dernières vacances au Mexique, alors qu’elle ne savait pas encore qu’elle était enceinte. Sur cette série de clichés, Britney est nue comme un ver. Pour respecter les règles d’Instagram en matière de nudité, elle a placé un petit sticker en forme de cœur devant son vagin.

Des fans préoccupés

Ces photos, plus osées que jamais, ont suscité de nombreuses réactions. « Je ne m’attendais pas à ça », « Nous n’avons pas besoin de voir ça », « Qu’est-ce que tu fais ? Arrête ça », « Peux-tu supprimer ça ? », « Pourquoi veux-tu devenir la ‘Britney du porno’ ? », « Tu es plus grande que ces photos à petit budget », peut-on notamment lire parmi les centaines de commentaires. Un utilisateur qui se présente comme un professionnel de la santé mentale s’est également montré très inquiet : « J’ai vu de nombreuses femmes quitter une relation abusive sur le plan émotionnel et essayer de déployer leurs ailes de la même manière. Cependant, ces photos (le regard sur son visage et le langage corporel) ressemblent à des photos de femmes victimes de trafic sexuel dont le corps est évalué. Je ne dis pas qu’elle est victime de trafic, mais son comportement et l’ambiance qu’elle dégage sont extrêmement préoccupants ».

« Si elle veut poser nue, c’est son droit »

Tout le monde n’est cependant pas de cet avis. Certains des 40 millions d’abonnés ont visiblement apprécié le spectacle. « Pendant des années, Britney a été contrainte de se taire et d’être contrôlée contre sa volonté afin que d’autres puissent gagner de l’argent et du pouvoir. Ils ont essayé de la détruire, mais elle est résistante. Si elle veut poser nue, c’est son droit. Même si cela vous met mal à l’aise… », a réagi un abonné.