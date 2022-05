La date du mariage de Britney Spears est fixée, mais «personne ne le saura avant le lendemain».

À l’occasion de la fête des mères, Sam Asghari, le fiancé de Britney Spears, a confirmé la bonne nouvelle dans sa story Instagram : la date du mariage est bel et bien fixée. Une date qu’on ne découvrira que le lendemain de la célébration.

Sam avait demandé Britney en mariage en septembre 2021 et, bien qu’elle ait enfilé la bague au mauvais doigt, la chanteuse avait accepté sans hésitation.

Un troisième enfant

Le mois dernier, Britney Spears, 40 ans, a suscité la joie de ses fans en confirmant qu’elle attendait son troisième enfant, son premier avec son fiancé Sam, 28 ans.

« J’ai perdu tellement de poids pour aller à mon voyage à Maui seulement pour le reprendre… J’ai pensé Geez… ce qui est arrivé à mon estomac ??? Mon mari m’a dit : Non, tu es enceinte, idiote !!! Alors j’ai fait un test de grossesse, et uhhhhh bien… Je vais avoir un bébé… », a-t-elle annoncé sur Instagram.

« Je ne prends pas cela à la légère »

Suite à cette annonce, l’entraîneur de fitness a annoncé que « Le mariage et les enfants sont une partie naturelle d’une relation forte remplie d’amour et de respect. La paternité est quelque chose que j’ai toujours attendu avec impatience et que je ne prends pas à la légère. C’est le travail le plus important que je ferai jamais ».

Cet heureux événement et la date fixée pour son mariage sont donc deux excellentes nouvelles pour l’interprète de « … Baby One More Time », après que la justice américaine a décidé de lever la tutelle exercée par son père, Jamie Spears, en novembre dernier. De quoi lui rendre le contrôle sur sa vie.