PHOTOS. Quand Jennifer Lopez et Ben Affleck rejouent une scène mythique

Pour fêter son 52e anniversaire ce 24 juillet, Jennifer Lopez a pris du bon temps avec Ben Affleck à Saint-Tropez. L’occasion pour le couple de rejouer une scène mythique ! Sur un cliché pris par un paparazzi, on peut en effet voir l’acteur poser délicatement sa main sur les fesses de la chanteuse. Une référence au clip « Jenny from the Block » sorti il y a 19 ans déjà et dans lequel Ben Affleck effectue (presque) le même geste.

« Ils passent un merveilleux voyage. Ils ont célébré l’anniversaire de Jennifer dans un club la nuit dernière. Elle était magnifique et très heureuse », a confié une source proche du couple à People. 17 ans après leur première rupture, le couple semble donc filer le parfait amour !