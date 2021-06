Pablo Andres rêve de chanter son hymne des supporters sur le balcon de l’hôtel de ville

S’il y en a un qui n’hésite pas à clamer haut et fort son amour pour les Diables Rouges, c’est bien Pablo Andres. Que ce soit via son hymne « pas du tout officiel » aux côtés de Romeo Elvis ou par des vidéos avec Lukaku, les frères Hazard, ou encore Yannick Carrasco, l’humoriste est partout durant cet Euro. Au point d’attirer l’attention de l’autre côté de la frontière linguistique où Pablo Andres a été interviewé et qualifié de « supporter le plus drôle » des Diables par Het Laatste Nieuws. « Les joueurs trouvent cela très amusant. Ils jouent même avec moi et pas l’inverse. Certains viennent même avec des idées. C’est par exemple Lukaku qui a eu l’idée de faire du beatboxing. Est-ce que vous voyez les Français faire aussi cela ? Ou les Espagnols ? », se demande-t-il.