Roméo Elvis et Pablo Andres sortent un hymne «pas du tout officiel» pour soutenir les Diables

Pablo Andres a passé quelques jours avec les Diables rouges à Tubize dernièrement pour réaliser des capsules vidéos. Un passage qui a dû l’inspirer puisque l’humoriste belge a voulu faire « un hit en l’honneur » de notre équipe nationale belge. « Donc j’ai demandé de l’aide à un professionnel : Roméo Elvis », écrit Pablo Andres sur Facebook. Leur but ? Dépasser le tube « Ramenez la coupe à la maison » de Vegedream, créé pour soutenir les Bleus lors de la dernière Coupe du Monde et qui totalise plus de 272 millions de vues sur YouTube.

Au menu : le «très moderne» accordéon et des paroles entêtantes. « Ça, c’est un hit ! Non peut-être ! », lancent les deux compères dans une vidéo remplie d’autodérision et d’humour. On vous laisse découvrir le résultat en vidéo mais nous, on adore!