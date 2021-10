Maxime (Koh-Lanta) s’en prend à Claude suite à son élimination: «La mauvaise foi, ça me gêne»

Il y a deux semaines, Maxime était éliminé par ses compagnons d’infortune lors du conseil, mais découvrait avec stupeur qu’il aurait une seconde chance en arrivant sur l’île des bannis. Malheureusement pour lui, l’aventure s’est définitivement arrêtée ce mardi, lui qui a perdu son duel dans l’arène face à Ugo et Clémentine.

Suite à son départ de Koh-Lanta, le candidat a livré une interview à PurePeople, durant laquelle il revient sur son aventure, et notamment sur son élimination. Pour lui, Claude aurait joué un double jeu et l’a trompé en disant qu’il voterait contre Christelle. « Claude assure que Coumba est sa sœur, pas besoin d’être un grand stratège pour comprendre qu’ils s’entendent bien. Et il assure que Coumba votera contre Christelle, que l’on aura donc la majorité des votes et que tout va bien (…) Claude est effectivement bien en alliance avec Coumba », estime-t-il.

De la mauvaise foi ?

Stupéfait de sortir, Maxime a échangé quelques mots avec les jaunes pour avoir des explications. Claude lui a alors reproché son inaction sur le camp, ce que l’aventurier dément formellement : « Les actes que Claude me reproche, c’est de ne pas avoir étanchéifié la cabane au-dessus de sa tête et de ne pas avoir ouvert une noix de coco. Entre-temps, je rapporte des cœurs de palmiers, je pêche alors que je ne peux pas aller dans l’eau, j’apprends aux femmes à tresser les matelas pour que toute l’équipe puisse dormir un peu plus confortablement et soit opérationnelle sur les épreuves… La mauvaise foi sur le coup, ça me gêne. »

« Enfin bref, encore une fois, il n’y a pas de justification parce que Claude, Coumba et Christelle fonctionnent déjà ensemble. C’est très clair. Claude joue un double jeu avec une alliance chez les hommes et une alliance chez les femmes avec ses alliées. C’est compliqué à justifier au conseil, je le comprends. Mais les fausses phrases, ça me gêne un peu », conclut-il, amer.