Sara, ancienne candidate phare de Koh-Lanta, en larmes après une nouvelle hospitalisation

L’ancienne aventurière souffre au niveau des articulations du genou depuis plus d’un an.

« Il n’y a pas de fatigue qui soit ! » Candidate emblématique de trois saisons de Koh-Lanta, Sara fait partie de ces aventuriers qui ont à jamais marqué l’histoire du jeu de TF1. À ce jour, elle est également la seule femme à avoir fait le feu dans l’émission. Mais ces exploits semblent bien loin pour Sara qui a de nouveau été hospitalisée ce 28 septembre, comme elle l’a annoncé sur Instagram. Une hospitalisation (la 17e déjà !) pour soigner son algodystrophie, une maladie qui se caractérise par des douleurs au niveau des articulations. Pour Sara, c’est le genou gauche qui est touché.

« C’est reparti pour la dix-septième. Le bloc opératoire, c’est devenu une routine. Aller, en espérant que ce soit la dernière », a-t-elle lancé depuis son lit d’hôpital en attendant d’être anesthésiée. « Même si on se sent guerrière, la souffrance a ses limites », écrit-elle également à côté d’une photo d’elle en larmes. Sara a finalement donné de ses nouvelles après l’opération. Elle se sent désormais « soulagée après être redescendue au bloc pour poser un cathéter fémoral ».