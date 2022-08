Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs Netflix qui choisissent un abonnement moins cher

Les utilisateurs qui souscriront l’année prochaine au nouvel abonnement moins cher, avec publicité, au service de streaming américain Netflix ne pourront peut-être pas télécharger de films et de séries sur leur téléphone ou leur tablette. C’est ce qui ressort du logiciel trouvé dans la version de l’application pour l’iPhone, selon l’agence de presse Bloomberg.

Le service de streaming a annoncé qu’il ne fera aucun commentaire pour le moment.

Regarder ses films et séries partout et à tout moment

Actuellement, tous les abonnés de Netflix peuvent télécharger des films et des séries sur leur téléphone ou leur tablette pour les regarder dans des endroits dépourvus d’internet, comme le train ou l’avion. Steve Moser, un développeur de logiciels, a découvert des messages dans l’application indiquant que Netflix ne proposera pas l’option de téléchargement dans le nouvel abonnement, et l’a signalé à Bloomberg.

Bien que Netflix ait renoncé aux publicités pendant des années, le service de streaming prévoit de proposer un abonnement moins cher avec des publicités l’année prochaine. Mais ceux qui font ce choix ne pourront pas sauter les publicités, ce qui est pourtant courant dans le monde du streaming.

Convaincre les utilisateurs de dépenser plus

En attachant des restrictions à l’abonnement le moins cher, la société espère peut-être convaincre les utilisateurs de choisir les abonnements les plus chers après tout.

Ce nouvel abonnement devrait à nouveau attirer davantage d’utilisateurs, alors que le service de streaming a déjà perdu plus d’un million d’abonnés au cours des deux premiers trimestres de cette année, pour la première fois en dix ans.

Ph. Belga

L’entreprise doit faire face à la concurrence d’autres services de streaming, tels que Disney+, HBO Max et Amazon Prime. Netflix n’est pas le seul à se concentrer sur les abonnements financés par la publicité. Hulu et HBO Max les proposent déjà, et Disney+ travaille également sur un abonnement moins cher avec des publicités.