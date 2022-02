Les affaires de triche dans Koh-Lanta poursuivent Claude et Laurent: «Ils sont cramés»

Alors que TF1 diffusera ce soir le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, la dernière édition all-stars n’a pas fini de faire parler d’elle. Le Parisien est revenu sur les affaires de tricherie survenues en Polynésie, et les conséquences que celles-ci ont eues pour deux aventuriers emblématiques de l’émission, Claude et Laurent.

Ils avaient tous deux terminé l’aventure Ko-Lanta à la place de finaliste, mais aucun n’avait vu la couleur de la victoire. Et pour cause, TF1 avait refusé de sacrer un ultime survivant suite aux affaires de tricherie qui ont entaché l’image de l’émission. Aujourd’hui, Claude et Laurent en paient encore les frais. D’après les informations du Parisien, les deux candidats ont dû faire une croix sur plusieurs projets télévisuels.

Ainsi, la participation de Laurent à la saison spéciale star de Pekin Express aurait été annulée à la dernière minute. Quant à Claude, qui avait pour objectif de lancer une émission d’aventure, il aurait bien du mal à trouver une chaîne partenaire. Si le projet n’est pas encore complètement à l’eau, TF1 et TMC lui auraient fermé la porte, indique le Parisien. Un autre projet d’émission intitulée « Qui peut battre Claude Dartois ? » aurait également été annulé. « Leur image est cramée pour un moment », glisse un cadre du groupe France Télévisions au quotidien français.

Des projets maintenus

Néanmoins, certains sont toujours prêts à miser sur la popularité des ex-aventuriers. C’est notamment le cas de la chaîne W9, qui aurait choisi Laurent pour remplacer Moundir à la présentation d’« Apprentis Aventuriers ». Ainsi que la chaîne RMC, qui accueillerait Claude dans la prochaine saison de « Top Gear ».

Par ailleurs, les candidats poursuivent certains de leurs partenariats (placements de produit, conférences, etc.), comme l’a confirmé Claude. « Tout va bien. Je sors d’une semaine de travail avec mon patron. Et mes partenaires m’ont renouvelé leur confiance », a-t-il déclaré. « Heureusement, la popularité de Claude est au-delà de ce petit incident. Il véhicule des valeurs de dépassement de soi, avec un côté accessible », ajoute son agent.