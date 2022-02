Tout savoir sur la nouvelle saison de Koh-Lanta qui commence ce mardi

Koh-Lanta revient ce soir sur TF1. Et il faudra s’y faire, comme la saison passée, le rendez-vous aura lieu tous les mardis à 21h10, au grand dam des familles et des amis qui avaient l’habitude de se retrouver autour du programme le vendredi soir et des fans de foot qui devront faire un choix entre les matchs de Ligue des champions et Koh-Lanta.

Deux totems

Entachée par les tricheries et les alliances entre anciens « héros », la dernière saison est loin d’avoir fait l’unanimité auprès des fans de l’émission. Mais cette nouvelle saison s’annonce riche en nouveautés. Tout d’abord, changement de décor. Cette nouvelle aventure a été tournée aux Philippines au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan. Mais la principale nouveauté est l’apparition d’un deuxième totem : le totem maudit. « : Il n’y aura pas un, mais deux totems cette année ! Celui que vous connaissez, le totem d’immunité, qui protège les gagnants… et le totem maudit ! Perdre une épreuve, c’est en hériter et subir l’une de ses nombreuses malédictions. Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure », annonce la production.

« Quand vous tombez sur le totem maudit, par exemple, si c’est une épreuve individuelle, vous pouvez vous retrouver avec un bracelet maudit autour du poignet, qui vous donnera à chaque conseil, avant même le début du vote, une voix contre vous », a récemment dévoilé Denis Brogniart dans l’émission « C à vous ». Mais dès le début de l’aventure, ce totem maudit viendra influencer le jeu. « Quand on est avec une équipe, si on perd et qu’on reçoit donc la malédiction, ça peut permettre à l’équipe adverse d’avoir un avantage stratégique, un avantage au niveau des règles ou peut-être un avantage au niveau de l’entraînement pour l’épreuve suivante », a poursuivi l’animateur.

Pas de Belge au casting

Durant cette saison, 24 nouveaux aventuriers vont découvrir la vie à la dure, la faim, la fatigue et les stratégies. Il s’agit de 12 femmes et 12 hommes âgés entre 24 et 52 ans. Ces apprentis Robinson viennent des quatre coins de la France, de Martinique, mais aussi de Grèce et du Maroc. Cette année, aucun Belge n’est au casting de l’émission. Les fans de course automobile découvriront un nom connu parmi les aventurières. En effet, Pauline, 24 ans, n’est autre que la sœur de Théo Pourchaire, prometteur pilote français de 18 ans qui s’apprête à disputer sa deuxième saison en Formule 2, l’antichambre de la F1. Comme son frère, la jeune femme a grandi dans le sport automobile et a été championne de France de karting. Une aventurière à suivre !

Enfin, bonne nouvelle pour les téléspectateurs, il n’y a pas eu de triche dans « Koh-Lanta : Le Totem maudit ». C’est Denis Brogniart qui l’a affirmé. Il faut dire qu’après les événements de la saison dernière, la production a pris des mesures supplémentaires et la surveillance des aventuriers a été renforcée.