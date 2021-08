Les acteurs de «Friends» lancent la première collection inspirée de la série

Vous en rêviez ? Ils l’ont fait ! Après leurs retrouvailles pour un épisode inédit 20 ans après, les six acteurs de « Friends » lancent la toute première collection officielle dérivée de la série, en collaboration avec la marque Represent.

Au menu : sweats, casquettes, t-shirts et mugs arborant leurs citations favorites et les moments incontournables de la série légendaire. On retrouve, par exemple un t-shirt « homards », un pull à l’effigie de Phoebe chantant « Smelly Cat », sans oublier, cela va de soi, un sweat « We were on a break »… Et celui « We were so not on a break ! »

Une bonne action

Mis en vente depuis ce lundi, certains articles sont déjà en rupture de stock ! La collection sera divisée en trois lots, chacun disponible durant un mois. Le premier faisant référence aux saisons 1 à 3, le second aux saisons 4 à 6 et le dernier aux saisons 7 à 10. Les prix varient entre 25 et 45€. De plus, tous les acteurs reverseront une partie de leurs bénéfices au profit d’une association de leur choix.

Jennifer Aniston a déjà annoncé qu’une partie de ses profits serait versés à l’association Americares qui soutient les personnes et communautés affectées par la pandémie. De son côté, Courteney Cox soutiendra EBMRF, une association active dans la lutte contre l’Epidermolyse Bulleuse, une maladie rare et débilitante de la peau. Quant à David Schwimmer, il donnera une partie de ses fonds à la Rape Foundation en soutien aux enfants et adultes victimes de viols.