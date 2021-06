Le générique de «Friends» pourrait booster votre mémoire

Il suffit de fredonner les premières notes de « I'll Be There For You» pour l'avoir dans la tête toute la journée. Si certains maudissent The Rembrandts pour leur tube entêtant, des chercheurs américains affirment qu'il nous aide à nous souvenir de certains événements de notre vie. A vos écouteurs donc !

Si vous avez récemment regardé « Friends : The Reunion », il y a de fortes chances que vous ayez encore l'air de "I'll Be There For You" en tête. Et c'est tant mieux ! Selon une récente étude de l'UC Davis, les chansons entêtantes comme le générique de "Friends" jouent un rôle important dans la formation des souvenirs.

«Les scientifiques savent depuis un certain temps que la musique évoque des souvenirs autobiographiques, et que ces souvenirs font partie des expériences émotionnelles liées à la musique que les gens apprécient le plus», déclare Petr Janata, professeur de psychologie à l'UC Davis et co-auteur de l'étude. «Nous n'avons toujours pas compris comment ces souvenirs se forment en premier lieu et comment ils deviennent si durables, au point que le simple fait d'entendre un extrait de chanson peut déclencher un souvenir vif».

Pour tenter de répondre à cette question, Petr Janata et ses collègues du département de psychologie de l'UC Davis ont soumis une trentaine d'élèves de l'université à trois épreuves. Ils leur ont fait écouter un morceau inconnu. Ils l'ont réécouté une semaine plus tard, tout en regardant des extraits de films qu'ils ne connaissaient pas. Les chercheurs ont ensuite demandé aux participants de se souvenir d'un maximum de détails des vidéos, pendant qu'ils écoutaient la chanson. Ils les ont également interrogés sur les souvenirs qu'ils avaient de la mélodie, et si elle leur était restée dans la tête longtemps.

Booster la mémoire à long terme