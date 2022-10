Le créateur de «Dahmer» ne juge pas que la série crée de la compassion pour le tueur: «Il est monstrueux!»

Si vous n’avez pas encore entendu parler de « Dahmer », vous étiez probablement dans une grotte ou en retraite bouddhiste ces dernières semaines, car elle est actuellement incontournable sur la plateforme Netflix. La mini-série retrace le parcours de Jeffrey Dahmer, un jeune homme qui a fait 17 victimes entre 1978 et 1991. Ces meurtres impliquaient du cannibalisme et de la nécrophilie. Ce tueur en séries n’a jamais fait preuve de remords et a fini par être assassiné en prison par son codétenu.

Ce jeudi, Ian Brennan, co-créateur de la série, était en conférence pour aborder une autre de ses séries, « the Watcher », qui vient également de sortir sur Netflix. Celui-ci a été interrogé sur l’engouement provoqué par sa série. Il lui a notamment été reproché d’avoir, d’une certaine façon créé de la compassion pour le tueur. Mais l’Américain a tenu à mettre les points sur les i : « Oui, nous montrons un être humain. Mais il s’agit d’un être humain monstrueux et c’est ce que nous voulions montrer et décortiquer. »

Ian Brennan a également fait part de son étonnement face au succès de la série : « C’est intéressant de voir comme ces histoires terribles résonnent chez les gens. Je pense que cela leur permet d’approcher leurs propres côtés obscurs, le fait d’en voir représentés à l’écran de la sorte. » Mais cet intérêt à ces limites, et le cinéaste regrette la montée d’une vague de « fans », chose qu’il condamne fermement. « C’est juste flippant », juge-t-il.