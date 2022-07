Jill Vandermeulen se confie sur sa participation à la Star Academy: tentative de suicide, harcèlement, hypersexualisation… (vidéo)

Jill Vandermeulen, connue aussi sous le pseudo « SilentJill » sur les réseaux, s’est confié dans une interview Youtube de Jeremstar sur sa participation à la Star Academy.

Le télé-crochet de TF1 a marqué toute une génération et était suivi par beaucoup à l’époque, mais peu connaissent l’envers du décor qu’ont vécu les participants. En 2005, la Belge a participé à la cinquième édition qui a auparavant sacré Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé et Grégory Lemarchal.

Alors que la chaîne française a annoncé une nouvelle édition, attendue prochainement, Jill a expliqué à quel point l’expérience a été difficile à vivre, que cela soit pendant ou après son aventure au château de Dammarie-les-Lys. Elle n’a d’ailleurs pas été la seule à critiquer l’émission.

« Je ne m’habillais pas de manière assez provocante »

L’influenceuse était restée près de 3-4 semaines dans l’émission, et en sortant de l’émission elle a découvert que l’image renvoyée d’elle auprès des téléspectateurs ne lui plaisait absolument pas. « On m’a imposé un style vestimentaire qui ne me correspondait absolument pas », explique-t-elle. « Sur les primes on me mettait toujours des jupes super courtes. J’avais demandé si je ne pouvais pas avoir un chouette pantalon, mais on m’avait dit ‘non car la production veut que l’on voie tes jambes’, tout ça alors que je n’avais que 17 ans », confie-t-elle à Jeremstar.

La jeune femme de 34 ans dénonce donc, dans cette interview, cette hypersexualisation alors qu’à l’époque elle recevait des réflexions de la part de la production « parce que je ne m’habillais pas de manière assez provocante ». En effet, à l’époque la production la faisait passer pour la « bimbo » de l’émission, une apparence qui ne se mariait pas avec les joggings que Jill aimait porter au sein du château.

Aucun soutien à la sortie

À sa sortie de l’émission, Jill n’a pas eu l’accompagnement psychologique qu’elle espérait : « On m’a mis dans un taxi, on m’a emmené en boîte de nuit puis à l’hôtel et on me dit voilà tu as telle interview à faire demain… ». Après avoir réalisé ces interviews, l’influenceuse a été « mise dans un train » et tout était terminé : « Je n’ai plus jamais eu de nouvelles ».

Tous ces mauvais souvenirs marquent encore la jeune femme aujourd’hui. C’est pourquoi, lors de l’édition anniversaire de la Star Academy, qui lors de plusieurs vendredis soir, était revenue sur toutes les saisons de l’émission, Jill n’a pas souhaité se rendre sur le plateau. « Aujourd’hui je suis encore terriblement offensée d’avoir été traitée comme cela à 17 ans et par le manque d’humanisme que j’ai vécu après l’émission », explique-t-elle à Jeremstar.

Harcèlement permanent

Le retour à la vie « réelle » n’a pas été de tout repos car Jill n’a pas pu retourner à l’école. « Je n’ai pas pu retourner à l’école, parce que j’arrive dans une école où on me dit : ‘Si tu viens dans cette école, on te crève dans la cour de récré’».

« Un jour, je me retrouve dans un bus pour rentrer chez moi. Il y a des nanas au fond du bus, un groupe de racailles et j’entends dire ‘Ah, c’est la meuf de la Star Ac’, venez, on la pointe’, c’est-à-dire donner un coup de couteau ». Elle a alors demandé au chauffeur du bus d’intervenir, ce qu’il a refusé répondant que Jill était une personnalité publique et que, comme elle perturbait l’ordre public, il fallait qu’elle descende du bus.

Tentative de suicide

L’ex- Star académicienne a ensuite confié avoir voulu mettre fin à ses jours. « Je suis passée par des stades psychologiques très violents, avec une tentative de suicide, parce que j’étais juste à bout de ce que je vivais. J’ai vraiment perdu pied à ce moment-là, ça a ruiné ma vie, les gens me détestaient. Je ne savais plus sortir la tête de l’eau et j’ai avalé deux plaquettes d’anxiolytiques. C’est ma mère qui m’a retrouvée inconsciente chez mon ex-petit copain. Et j’ai été transportée aux urgences, le lendemain matin ».

Sa maman lui a alors posé un ultimatum : soit Jill choisissait d’aller en psychiatrie soit elle choisissait d’aller dans un centre pour jeune. Ne voulant plus côtoyer des jeunes qui étaient susceptibles de la reconnaître, la jeune femme a décidé de se faire interner pendant un mois et demi pour dépression nerveuse.

À sa sortie, elle n’est donc pas retournée à l’école au vu de ce qui s’était passé. Elle a alors décroché un job pour une marque de cosmétique et pensait prendre un nouveau départ. Or de nombreuses personnes la reconnaissent encore et l’intimidation à continuer.

« Un jour, deux filles me reconnaissent dans la rue. Pendant tout le chemin vers mon travail, elles vont me harceler, m’insulter, me dénigrer, parce que j’ai fait la ‘Star Academy’. Elles m’ont tabassée, elles m’ont laissée pour morte dans le caniveau, péter mon téléphone et mes lunettes de vues ».

Aujourd’hui la jeune femme de 34 ans a pris sa « revanche » personnelle. Elle attend son quatrième enfant qui va se prénommer « Charlie Jane ». Par ailleurs, elle a sorti son premier single « On verra », ce qui pour elle était un véritable rêve.