Fou de joie, Ed Sheeran annonce la naissance de sa petite fille: «Nous sommes dingues d’elle»

Carnet rose pour Ed Sheeran et son épouse ! Le chanteur, toujours très discret quant à sa vie privée, a annoncé sur Instagram que Cherry Seaborn avait donné naissance à une petite fille dans le plus grand des secrets.

Toujours très secrets, Ed Sheeran et son épouse Cherry Seaborn avaient caché la deuxième grossesse de la jeune femme. Mais ce jeudi 19 mai, sur son compte Instagram, le chanteur a révélé qu’il était devenu papa pour la seconde fois.

« Je voulais vous annoncer que nous avons désormais une deuxième et magnifique fille. Nous sommes tous les deux complètement fous d’elle, et nous sommes ravis d’être une famille de quatre maintenant », a annoncé le chanteur, avec un cliché des chaussons du bébé dans un berceau.

La vie privée du Britannique est sacrée et il a toujours fait tout son possible pour la protéger. Mais l’interprète de « Shape of You » n’avait jamais, pour autant, caché son souhait d’avoir plusieurs enfants. En août 2020, lui et son épouse avaient accueilli une première petite fille, qu’ils avaient appelée Lyra Antarctica.